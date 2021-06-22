فلسطين: حكومة الاحتلال الجديدة تستغل الدعم الأمريكى لتصعيد عدوانها

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال الجديدة تستغل الدعم الأمريكى والاندفاع نحوها للتعبير عن تطرفها وعدائها للشعب الفلسطينى وحقوقه، وتوظفه لتعميق الاستيطان وإطلاق يد المستوطنين لمواصلة اعتداءاتهم.





وأدانت الوزارة، فى بيان وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الهجوم الوحشى الذى شنته قوات الاحتلال والمستوطنون ضد المواطنين العزل ومنازلهم فى حى الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وإقدامهم على رش المواطنين بالمياه العادمة، وإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت على السكان المدنيين، وترهيبهم والاعتداء عليهم. وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء الغاشم يمثل حلقة من حلقات الاستهداف المتواصل للأسر الفلسطينية فى حى الشيخ جراح، من أجل التضييق عليهم وترحيلهم بالقوة، واستفزازهم بهدف اعتقالهم والتنكيل بهم، إضافة لحماية وتأمين التواجد غير القانونى للمستوطنين فيه.

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