اليوروبول: 57 هجومًا إرهابيًا طالت دول الاتحاد الأوروبى خلال 2020

وأشار تقرير اليوروبيل إلى أن هذه الهجمات أودت بحياة 21 شخصًا، وأسفرت عن اعتقال 449 مشتبهًا به بتهمة الإرهاب، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى".
وفى تقرير عرضته الهيئة فى البرلمان الأوروبى، اليوم الثلاثاء، حول وضع واتجاهات الإرهاب فى الاتحاد الأوروبى فى عام 2020، ذكرت وكالة التنسيق الشرطية أن هؤلاء الأشخاص الـ449 تم اعتقالهم للاشتباه فى ارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب فى 17 دولة أوروبية، ما يمثل "انخفاضًا بقدر الثلث مقارنة بالأعوام الماضية".
وأشار التقرير إلى أن هذه الهجمات الإرهابية طالت دول فى الاتحاد الأوروبى، العام الماضى، وهى: النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، مضيفًا أن جميع الاعتداءات التى أدت إلى سقوط قتلى يقف وراءها أشخاص تحركوا بشكل فردى، كما هو الحال فى هجوم فيينا.
وشدد التقرير على أن الإرهاب الدينى المتطرف لا يزال يشكل أكبر تهديد بالنسبة للاتحاد الأوروبى، مرجعًا ذلك إلى أن تنظيم داعش "ما زال نشطاً فى العراق وسوريا"، ويسعى للاقتراب من أنصاره فى أوروبا، لتحريضهم على تنفيذ الهجمات، والجماعات التابعة فى مختلف المناطق "تعمل على الحفاظ على صورة نجاح" التنظيم الإرهابى، لا سيما تلك الموجودة فى إفريقيا.
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