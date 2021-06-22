الشرطة الألمانية تنتشر فى فرانكفورت بعد إطلاق نار

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية فى فرانكفورت، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك مصابون أو قتلى جراء الحادث.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن إطلاق النار وقع فى حى جريسهايم، الذى قامت الشرطة بتطويقه بعد ذلك. فيما قالت المتحدثة باسم الشرطة، إنه لم يتضح بعد المزيد من المعلومات عن الواقعة.