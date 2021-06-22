وزير الخارجية السعودى:الحوثيون تعمدوا التصعيد ورفضوا وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن الحوثيين تعمدوا التصعيد وهاجموا مأرب، لافتًا إلى أنهم رفضوا المبادرة الاستراتيجية التى قدمتها المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار فى اليمن.





وفى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره النمساوى ألكسندر شالينبرج، اليوم الثلاثاء، أوضح الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة حريصة على وقف الحرب فى اليمن. ومن جانبه، قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، إن هجمات الحوثيين على السعودية أمر غير مقبول، وعلى الحوثيين العودة لطاولة الحوار، مؤكدًا فى الوقت ذاته على أن السعودية تقوم بدور محورى ومهم فى المنطقة.

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