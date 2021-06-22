طالبان تسيطر على أبرز معبر حدودي بين أفغانستان وطاجيكستان

سيطرت حركة طالبان، يوم الثلاثاء، على أبرز معبر حدودي مع طاجيكستان شمالي أفغانستان، وكذلك على المناطق المؤدية إلى قندوز، كبرى مدن شمال شرق البلاد، بحسب مسؤولين محليين.

وأكد العضوان في المجلس المحلي عمر الدين والي وخالد الدين حكمي، ”سيطرة طالبان على معبر شير خان“، الذي يربط أفغانستان ببقية آسيا الوسطى، على بعد 50 كم شمالي قندوز.

وتصاعد القتال بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتلي حركة طالبان؛ منذ أن أعلن بايدن في نيسان/ أبريل الماضي، أن جميع القوات الأمريكية في أفغانستان ستنسحب قبل 11 أيلول/ سبتمبر المقبل، لتنهي أطول حرب أمريكية بعد ما يقرب من 20 عاما من بدء الصراع.

ويلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الأفغاني أشرف غني، في الـ25 من حزيران/ يونيو الجاري، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد الماضي.

وسيشارك أيضا في اللقاء الذي سيعقد في مقر الرئاسة الأمريكية، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية التابع للحكومة الأفغانية عبدالله عبدالله.

وتسود مخاوف دولية من اندلاع حرب أهلية في أفغانستان؛ عقب انسحاب القوات الغربية.