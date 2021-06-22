التسجيل في منحه العمالة الغير منتظمة بالرقم القومى لاستلام وصرف 500 جنية

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التسجيل في منحه العمالة الغير منتظمة ، يبحث عنها الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة ويرغبون التعرف عن طريقة التسجيل للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة، كما يحب أن يعرف المتقدمين موعد صرف المنحة التي قد قامت الدولة لكثير من المواطنين الذين مسهم الضر من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ويعاني منها بعد الأشخاص بعد انتشار فيروس كورونا الذي أثر على الحالة الاقتصادية وأمالهم.
التسجيل في منحه العمالة الغير منتظمة
أعلنت وزارة القوى العاملة عن مساعدة المواطنين عن طريق التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة التي يتقدم لها الكثير من العمال ولكن يجب أن يقوموا باتباع بعض من الخطوات التي تتمثل فيما يلي:
- على المواطن زيارة الموقع الالكتروني الرسمي التابع إلى وزارة القوى العاملة.
- ثم يتطلب منه النقر على كلمة تقديم بعدها سيجب أن يقوم بكتابة كافة البيانات والمعلومات التي سوف تطلب منه بشرط أن تكون صحيحة.
- كتابة الرقم القومي ورقم الجوال واسم المتقدم رباعي والشهادة الدراسية والمحافظة التي يعيش فيها.
- بعد اتباع كل هذه الخطوات يجب أن يقوم بالنقر على كلمة إرسال.
- ومن ثم يتم النقر على تأكيد طلب التسجيل.
قد وضعت الوزارة بعض من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المواطنين المتقدمين للحصول على المنحة الغير منتظمة للدفعة الجديدة، كما أنها واحدة من أهم المساعدات المالية التي قدمتها الدولة لكثير من العمال الذين يعملون تحت فئة العمالة وهم أكثر الفئات التي تدهورت حالتهم المالية لذلك حرصت الدولة على وضع الشروط التي تكون كما يلي:
- يجب أن يكون المواطن مصري الجنسية ويعيش في الأراضي المصرية.
- يتوجب عليه تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تؤكد من أنه ضمن العمالة الغير منتظمة؟
- على الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل من قبل القيام بتحديث بياناتهم مرة أخرى لكي يحصلوا على المنحة.
- لابد من أن لا يكون يعمل بأي من القطاعات الخاصة أو العامة.
- لا يقل عمر المواطن المتقدم عن 21 عام.
- يجب ان لا يكون لديه سجل تجاري أو يمتلك بطاقة ضريبية.
- يجب أن يكون مسجل في القوى العاملة فئة عمال حتى يحصل على منحة العمالة اليومية.
الوسوم
التسجيل في منحه العمالة الغير منتظمة ، يبحث عنها الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة ويرغبون التعرف عن طريقة التسجيل للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة، كما يحب أن يعرف المتقدمين موعد صرف المنحة التي قد قامت الدولة لكثير من المواطنين الذين مسهم الضر من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ويعاني منها بعد الأشخاص بعد انتشار فيروس كورونا الذي أثر على الحالة الاقتصادية وأمالهم.
التسجيل في منحه العمالة الغير منتظمة
أعلنت وزارة القوى العاملة عن مساعدة المواطنين عن طريق التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة التي يتقدم لها الكثير من العمال ولكن يجب أن يقوموا باتباع بعض من الخطوات التي تتمثل فيما يلي:
- على المواطن زيارة الموقع الالكتروني الرسمي التابع إلى وزارة القوى العاملة.
- ثم يتطلب منه النقر على كلمة تقديم بعدها سيجب أن يقوم بكتابة كافة البيانات والمعلومات التي سوف تطلب منه بشرط أن تكون صحيحة.
- كتابة الرقم القومي ورقم الجوال واسم المتقدم رباعي والشهادة الدراسية والمحافظة التي يعيش فيها.
- بعد اتباع كل هذه الخطوات يجب أن يقوم بالنقر على كلمة إرسال.
- ومن ثم يتم النقر على تأكيد طلب التسجيل.
قد وضعت الوزارة بعض من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المواطنين المتقدمين للحصول على المنحة الغير منتظمة للدفعة الجديدة، كما أنها واحدة من أهم المساعدات المالية التي قدمتها الدولة لكثير من العمال الذين يعملون تحت فئة العمالة وهم أكثر الفئات التي تدهورت حالتهم المالية لذلك حرصت الدولة على وضع الشروط التي تكون كما يلي:
- يجب أن يكون المواطن مصري الجنسية ويعيش في الأراضي المصرية.
- يتوجب عليه تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تؤكد من أنه ضمن العمالة الغير منتظمة؟
- على الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل من قبل القيام بتحديث بياناتهم مرة أخرى لكي يحصلوا على المنحة.
- لابد من أن لا يكون يعمل بأي من القطاعات الخاصة أو العامة.
- لا يقل عمر المواطن المتقدم عن 21 عام.
- يجب ان لا يكون لديه سجل تجاري أو يمتلك بطاقة ضريبية.
- يجب أن يكون مسجل في القوى العاملة فئة عمال حتى يحصل على منحة العمالة اليومية.
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