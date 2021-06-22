«الأوروبي» يقر حزمة عقوبات ضد بيلاروس

لوكسمبورج ـ د.ب.ا: وافق وزراء خارجية دول الاتحاد على فرض أكثر العقوبات شدة حتى الآن على بيلاروس، وهى حزمة من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف القطاعات التي تعود بالفائدة على حكومة الرئيس الكسندر لوكاشينكو.

ويأتي الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في لوكسمبورج، وأكده مصدران دبلوماسيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة بشأن القطاعات الاقتصادية التي ستستهدفها العقوبات وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن للصحفيين إن سبعة قطاعات ستتعرض لعقوبات، تتضمن منتجات التبغ والبوتاس والبترول والخدمات المالية. وأضاف” أعتقد أن هذه هي العقوبات التي ستضر. وأتمنى أن تضر بشدة وتؤدي إلى تركيع النظام تماما”. وأوضح أنه لم يتضح بعد متى سيتم تطبيق الإجراءات الجديدة، قائلا “ نحن في حاجة لمزيد من الوقت لترجمة الاجراءات على أرض الواقع”.

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