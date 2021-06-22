الحكومة الفلسطينية تقرر حل مجالس البلديات لحين إجراء انتخابات

القدس المحتلة ـ د.ب.أ:

قررت الحكومة الفلسطينية حل مجالس الهيئات المحلية “البلديات” لحين إجراء انتخابات لها.

وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماع مجلس وزرائها في مدينة رام الله، إنه تقرر اعتبار مجالس الهيئات المحلية “لجان تسيير أعمال” تحت إشراف ورقابة وزارة الحكم المحلي حتى يتم إجراء الانتخابات للهيئات المحلية قبل نهاية العام. وذكرت الحكومة أنه سيتم تشكيل لجنة في ملف التقسيم الإداري للهيئات المحلية في جميع المحافظات الفلسطينية.

وسبق أن أعلنت وزارة الحكم المحلي الفلسطينية أن انتخابات الهيئات المحلية من المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل دون توضيح إن كانت ستشمل كذلك قطاع غزة. وأجريت آخر انتخابات محلية في 13 مايو عام 2017 وتلتها تكميلية في يوليو من نفس العام في الضفة الغربية دون قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ منتصف عام 2007.

من جهة أخرى، قررت الحكومة تشكيل فريق إعادة إعمار قطاع غزة عقب جولة التصعيد العسكري الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الشهر الماضي.

وذكرت أن فريق إعادة الإعمار سيضم وزارات الأشغال العامة والإسكان، والحكم المحلي، والاقتصاد، والزراعة، والعمل، وسلطة المياه، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية. وأضافت أنه تقرر كذلك تشكيل فريق استشاري من المجتمع المدني والقطاع الخاص، وفريق آخر يختص بالقضايا الفنية.

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