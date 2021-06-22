لأول مرة منذ 5 أشهر.. بيتكوين تحت 30 ألف دولار

انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 30 ألف دولار، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ نهاية يناير، لتكون بذلك أول عملة مشفرة تعاني من الجهود الصينية لتنظيم هذا السوقة اللامركزية.

في حوالي الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش تم تداول البيتكوين في مقابل 29854 دولارًا (متراجعًا 8.31 بالمئة).

لكن العملة المشفرة شديدة التقلب ما زالت مرتفعة بنسبة 3 بالمئة عن سعرها في بداية العام ولكنها انخفضت بنسبة 54 بالمئة عن أعلى مستوى بلغته على الإطلاق حين وصلت في منتصف أبريل إلى 64870 دولارًا.

وقال المحلل لدى "ثينكماركيتس" فؤاد رزاقزاده "القلق الناجم عن تشدد الحكومة الصينية والخوف من أن قبول البتكوين والعملات المشفرة الأخرى سيتأخر بسبب تأثيرها البيئي، يلقيان بثقلهما على السوق".

وتشن الحكومة الصينية حملة نشطة للجم تعدين البتكوين.

وأفاد منتجون سابقون لعملات مشفرة بأن مزودي الطاقة في اقليم سيتشوان الصيني تلقوا الأوامر بوقف توفير التيار الكهربائي للشركات التي تنتج البتكوين قبل يوم الأحد.

وأوضح تيمو امدين المحلل المتخصص بالعملات المشفرة "هذا الموقف يشكل ضربة قوية جديدة للسوق".

وكانت البتكوين باشرت السنة على ارتفاع كبير وباتت تجذب المزيد من مؤسسات الاستثمار.

فمنذ نهاية العام 2020 باتت منصات دفع الكترونية مثل "بايبال" ومصارف في وول ستريت مرورا بمجموعات صناعية مثل "تيسلا" تهتم بالبتكوين.

وأدى ذلك إلى توسع سوق العملات المشفرة لتصل إلى 2500 مليار دولار تقريبا في منتصف مايو، لكن منذ تشديد الصين اللهجة، تعاني البتكوين من انتقادات حول استهلاكها الكبير للكهرباء.