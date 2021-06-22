ميركل تحصل على موديرنا بعد جرعة أولى من أسترازينيكا

جدة - نرمين السيد - تجدر الإشارة إلى أن ميركل تبلغ من العمر 66 عاماً، وبالتالى تندرج ضمن مجموعة الأشخاص المؤهلين للحصول على لقاحات "أسترازينيكا" فى ألمانيا.

وأوصت السلطات الصحية فى ألمانيا باستخدام "أسترازينيكا" فقط مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً. ويتاح للأشخاص الأصغر سناً، الذين ليس لديهم مخاطر مرتفعة للتعرض لتجلطات دموية، الحصول على هذا التطعيم طواعية عقب تقديم تقييم طبى.