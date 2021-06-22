الداخلية اللبنانية تكشف معلومات عن هجمات تستهدف دبلوماسيين روس

جدة - نرمين السيد - أبلغت وزارة الداخلية اللبنانية الأجهزة الأمنية التابعة لها، اليوم الثلاثاء، بمعلومات حول تهديدات محتملة بتنفيذ اعتداءات على السلك الدبلوماسى الروسى فى لبنان من قبل "جبهة النصرة"، حسبما أكدت وسائل إعلام محلية.





وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، ما ورد فى الكتاب الصادر فى مايو الماضى عن وزارة الداخلية، والموجه إلى وزارة الدفاع والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلى والمديرية العامة للأمن العام، والذى يشير إلى معلومات عن نية هيئة "تحرير الشام"، التى كانت تعرف باسم "جبهة النصرة"، تنفيذ هجمات على المصالح الروسية فى المنطقة، ولا سيما فى سوريا ولبنان.

كما أشار كتاب الداخلية اللبنانية إلى أنه من "ضمن مخطط الجماعة الإرهابية استهداف السلك الدبلوماسى الروسى، إما عن طريق الخطف أو الاغتيال، أو تنفيذ هجمات بالمتفجرات".

كما يوضح كتاب الداخلية اللبنانية، أن "هناك خشية من هذا الأمر، وخاصة أن هيئة تحرير الشام لديها خلايا تابعة لها ومنتشرة فى المخيمات وفى عدة مناطق، ولا سيما فى بيروت والشمال"، طالبًا "إيداع السفارة الروسية فى بيروت مضمون الكتاب".

يذكر أن وسائل إعلام لبنانية أشارت إلى معلومات مماثلة فى مطلع يونيو الجارى، موضحة أنه جرى إبلاغ السفارة الروسية بهذه المعلومات من وزارة الخارجية اللبنانية على خلاف العادة، حيث يجب أن يتم تبليغ السفارة بمعلومات كهذه عبر وزارة الداخلية.