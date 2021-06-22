طريقة وشروط التسجيل في برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة بالمملكة السعودية

طريقة وشروط التسجيل في برنامج ريف، برنامج ريف هو أحد البرامج الصادرة من قبل وزارة البيئة والمياه الزراعية في المملكة العربية السعودية ويستهدف فئة المزارعين وأصحاب المهن البسيطة مثل صغار الصيادين و منتجي العسل وصغار مربي المواشي وقطاع الفاكهة، ويهدف إلى دعم الريف وتعزيز المنظومة الزراعية ودعم الرؤية المستقبلية التي وضعتها المملكة لعام 2030، لذا تزداد عمليات البحث عن طريقة وشروط التسجيل في برنامج ريف، سنوافيكم بمزيد من التفاصيل من خلال متابعة القراءة معنا.

شروط التسجيل في برنامج ريف

هناك عدة شروط وضعتها وزارة البيئة للتسجيل في برنامج ريف، فلا بد من إتباعها بشكل صحيح حتى يتم التسجيل في البرنامج بشكل صحيح.

أول وأهم الشروط أن يكون المتقدم للبرنامج يحمل الجنسية السعودية.

هناك فئات محددة يتبناها البرنامج يجب أن يكون من أحد هذه الفئات.

يجب ألا يكون مقيد في أحد الوظائف الحكومية أو في القطاع الخاص.

أدنى سن للتقديم في البرنامج هو 21 سنة.

أن يكون لديه حساب بنكي ويتم تسجيله ضمن أوراق البرنامج.

أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يزيد عن 6000 ريال سعودي.

استخراج الأوراق التي تثبت قدرتك على مزاولة مهنة الزراعة من الأماكن المعنية بذلك.

طريقة التسجيل في برنامج ريف

يجب عليك أولاً أن تستوفي كافة الشروط المعلنة من قبل البرنامج، وإليك طريقة التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى البوابة الالكترونية لبرنامج ريف لدعم الأسر المنتجة.

إنشاء حساب جديد على المنصة.

ملء الخانات الفارغة بالمعلومات المطلوبة للمتقدم.

إدخال رقم الهوية بكل شفافية ودقة.

تسجيل كلمة المرور مرتين للتأكيد عليها.

إدخال رقم الجوال المتاح معك بشكل دائم.

سيظهر أمامك رمز التحقق، قم بكتابته.

وأخيرًا قم بالتصديق أو الموافقة على الإقرار، وبعدها قم بتسجيل الدخول.

برنامج ريف

في حالة عدم ثبات البيانات المتقدمة وكونها غير صحيحة، ففي هذه الحالة يتم وقف طلب المتقدم ويتم حرمانة من الدعم لمدة لا تقل عن سنتين، ويتم رد كافة المبالغ التي حصل عليها المتقدم كاملة، حيث أن برنامج ريف يهدف لوصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين وأسرهم بالكامل.