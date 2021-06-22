دوت الخليج :- حكمت محكمة النزاهة في بابل اليوم الاثنين على مدير صحة بابل السابق الدكتور نورس الكسبي بالحبس مدة ثلاث سنوات على خلفية عقد استلام اجهزه غسل الكلى . وقال مصدر في المحكمة" أن المحكمة المختصة بدعاوى النزاهة حكمت اليوم الاثنين بالحبس ثلاثة سنوات على مدير صحة بابل السابق الدكتور نورس الكسبي بقضية تتعلق هدر مبلغ خمسة ملايين دولار لصالح شركة أردنية متعلقة بأجهزة غسل الكلى ، وفق الوكالة الوطنية العراقية للأنباء . وقال المصدر إن الحكم صدر غيابيا بالسجن لهروب المتهم إلى خارج العراق مشيرا إلى أن القضية لا زالت مستمرة لوجود متهمين آخرين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكم على مسؤول عراقي بالسجن ثلاث سنوات على ذمة قضية لشركة أردنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.