بعد القبض عليها.. محام يوضح الموقف القانوني لحنين حسام

كشف محام الموقف القانوني للشابة المصرية حنين حسام، المؤثرة على تطبيق "تيك توك"، التي ألقي القبض عليها، الثلاثاء، بعد إدانتها غيابيا بتهمة الاتجار بالبشر ومعاقبتها بالسجن 10 سنوات.

والاثنين، قضت محكمة مصرية بسجن حنين حسام ومودة الأدهم بعد إدانتهما بتهمة "الاتجار بالبشر"، بعد 6 أشهر من تبرئتهما من قضية اتهمتا فيها بالتعدي على قيم المجتمع، على مقاطع فيديو نشرتها على تطبيقات التواصل الاجتماعي واعتبرتها السلطات فاضحة.

وقال مسؤول أمني لـ"فرانس برس" إن حنين حسام أوقفت في حي شبرا مصر شمال القاهرة "تمهيدا لنقلها إلى النيابة العامة بعد الحكم بسجنها 10 سنوات".

وقال صابر سكر محامي مودة الأدهم لـ"فرانس برس"، الاثنين إن محكمة جنايات القاهرة قررت "معاقبة مودة بالسجن 6 سنوات. بقي لها فقط الطعن بالنقض في الحكم".

وأضاف: "أما حنين حسام (فحكم عليها) بـ10 سنوات سجن غيابيا كحكم تهديدي لعدم حضور جلسات المحاكمة"، مشيرا إلى أنه سيعاد النظر بالقضية حال حضورها.

وليل الاثنين، نشرت حنين حسام مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي استغاثت فيه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت باكية وقد ظهر عليها الإعياء "10 سنوات! أنا لم أفعل شيئا. تم سجني 10 أشهر ولم أتكلم ثم تم الإفراج عني لأرى الناس مجددا. لماذا تريدون سجني مرة أخرى؟".

في المرة الأولى أوقفت حنين في أبريل 2020 بتهمة التحريض على الدعارة، بعد نشرها مقطع فيديو على "تيك توك" تعلن فيه لمتتبعيها البالغ عددهم 1.3 مليون شخص أن الفتيات يمكنهن كسب المال من خلال العمل معها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبعدها بشهر واحد، تم القبض على مودة الأدهم التي لديها مليونا متابع على "إنستغرام"، بعد نشرها مقاطع فيديو اعتبرت فاضحة.