نتائج الثانوية العامة بقطر 2021 ورابط الاستعلام عن النتيجة برقم المقعد عبر eduservices.edu.gov.qa

نتائج الشهادة الثانوية العامة في قطر 2021، من أكثر الكلمات بحثاً حالياً عبر محرك البحث الشهير جوجل موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بقطر، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم القطرية عن اقتراب ظهور نتيجة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2021، حيث مازالت عمليات التصحيح ورصد الدرجات قائمة حالياً من قبل كنترول الثانوية العامة بقطر، وبعدها على الفور سترفع عبر موقع التربية والتعليم القطرية، ونستعرض عليكم الآن نتائج الثانوية العامة بقطر 2021 ورابط الاستعلام عنها.

نتائج الثانوية العامة بقطر 2021

بدأ طلاب الثانوية العامة في قطر اختبارات الفصل الدراسي الثاني في 24 مايو 2021، وتم الانتهاء منها في 12 يونيو الحالي، وحرصت وزارة التربية والتعليم بقطر على إجراء الاختبارات وسط إجراءات احترازية مشددة، وهذا للوقاية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على سلامة الطلاب، وبعد انتهت الاختبارات بدأ عمليات التصحيح والمراجعة فوراً ، حتى يتم الانتهاء منها في وقت قليل وستعلن النتيجة على الفور ويتمكن الطلاب من معرفتها بسهولة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بقطر

تستعد بالفعل حالياً وزارة التربية والتعليم في قطر للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بقطر، لكل فروعها العلمية والأدبية، وقد أعلنت الوزارة أنه بمجرد الانتهاء من عمليات المراجعة والتدقيق ورصد الدرجات، ستعتمد النتيجة وترفع على الفور على موقع الوزارة الإلكتروني حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة، دون الحاجة للتوجه إلى المدارس كما كان في السابق، وهذا في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية بقطر 2021

يترقب طلاب الثانوية العامة بقطر وأولياء أمورهم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، حيث يعيشون حالياً حالة من القلق والتوتر بشأن النتيجة، وبعد عمليات البحث المكثفة عن رابط وكيفية الاستعلام عن النتيجة، وهذا ما نطلعكم عليه الآن: