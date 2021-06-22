الهند .. اكتشاف 22 إصابة بسلالة جديدة من كورونا
قالت السلطات الصحية الهندية يوم الثلاثاء إنه تم اكتشاف 22 حالة إصابة بسلالة دلتا بلس الجديدة لسارس-كوف -2 في البلاد حتى الآن، وتجري مراقبتها عن كثب.
ويعتبر انتشار هذه السلالة شديد العدوى، التي تم رصدها لأول مرة في الهند مسؤولاً إلى حد كبير عن الموجة الثانية المدمرة للبلاد لهذه الجائحة.
وبدأ الاهتمام يتحول إلى سلالة دلتا بلس وهي سلالة متحورة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسلالة دلتا الأكثر انتشارًا.
وقال وزير الصحة الفيدرالي، راجيش بوشان في إفادة صحفية أسبوعية نقلاً عن منظمة الصحة العالمية إنه تم اكتشاف سلالة دلتا بلس الجديدة في ثماني دول أخرى إلى جانب الهند.
المصدر: (د ب ا)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند .. اكتشاف 22 إصابة بسلالة جديدة من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.