نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت 2021 عبر موقع وزارة الداخلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت ، تعد المخالفات المرورية من الأمور التي يهتم بها الجميع، وخاصة الأجانب. لذلك فإن وزارة الداخلية الكويتية وخاصة الإدارة العامة للمواصلات بدولة الكويت توفر العديد من الطرق لمساعدة المواطنين والمقيمين وكذلك الشركات والسائقين على معرفة قيمة سياراتهم بالنسبة للمخالفات المرورية ودفع ثمن هذه المخالفات من خلال الخدمة الإلكترونية التي وفرتها وزارة الداخلية. دون الحاجة للسفر إلى أماكن في الكويت.

وقد قام إدارة الدولة للمواصلات مؤخرًا بتوفير وسيلة للتحقق من المخالفات المرورية من خلال تطبيق وزارة الداخلية المتوافق مع هواتف Android و iPhone ، أو من خلال وزارة الداخلية الموقع الرسمي، بالإضافة إلى توفير بعض الطرق الأخرى لفهم النقاط الرئيسية للمخالفات بطريقة مباشر. وسوف نتناول عبر موقع ثقفني كل ما يتعلق بمخالفات المرور في الكويت.

وزارة الداخلية الاستعلام عن المخالفات المرورية

الكثيرين من المواطنين بدولة الكويت يبحثون عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور، حيث عملت الحكومة بالكويت مع التعاون بوزارة الداخلية بتحديث الخدمة الإلكترونية التبعة لاستعلام عن مخالفات المرور؛ حرصاً منها على توفير الجهد والوقت للمواطنين. وتنفيذاً لاستراتيجية دولة الكويت من جراء انتشار وباء كورونا المستجد؛ حفاظاً من الدولة على السلامة العامة للمواطنين. حيث تحرص وزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور على تقديم كافة الخدمات الإلكترونية الهامة التي تتيح للمواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت بالرقم المدني؟

يتمكن الأشخاص من الاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام الرقم المدنيّ من خلال اتباع الخطوات الآتية :

الولوج إلي بوابة وزارة الداخلية للاستعلام عن مخالفات المرور.

يجب اختيار نظام المرور، وكتابة الرقم المدنيّ، ثمَّ كتابة رمز التحقق.

سوف يقوم المتصفح بجلب كافة المخالفات المرورية

الكبس عل. تفاصيل المخالفة، وسيتم عرضها بشكلٍ منفصل.

الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت برقم اللوحة

الكثيرين من المواطنين والمقيمين يريدونَ الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلي البوابة الالكترونية لدولة الكويت

الكبس علي أيقونة دفع المخالفات

وبعد ذلك الكبس أيقونة بدء الخدمة الإلكترونية

يتوجب عليك اختبار دفع مخالفة مرور ومن ثمَّ قم بتحديد رقم اللوحة عبر الخيارات التي امامك

كتابة جميع البيانات المطلوبة ثم الكبس على كلمة بحث.

طريقة الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية الكويت

تتيح الخدمة الذاتية الإلكترونية التي وفرتها وزارة الداخلية الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية من خلال بوابة الكويت الإلكترونية وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية :

تسجيل الدخول الي بوابة المرور الكويتية

الكبس علي أيقونة نظام الدفع الحكومي الإلكتروني

ثم الكبس على أيقونة دفع المخالفات المرورية

ثم الضغط على بدء الخدمة الإلكترونية

قم باختيار نظام المرور وكتابة الرقم المدنيّ، سينقلك المتصفح إلي كافة المعلومات عن المخالفات المرورية.