رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية || 10فتيات الأوائل على المحافظة || 77.9% نسبة النجاح

أعلنت أمس نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية 2021، وجاءت النتيجة ممتازة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الطلاب نتيجة عدم أنتظام العملية التعليمية بسبب فيروس كورونا المستجد، وأعتمد السيد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية النتيجة في حضور وكيل وزارة التربية والتعليم للمحافظة السيد / ناصر حسن، ثم تم رفعها عبر الرابط الجديد لمديرية التربية والتعليم للغربية، بعد أن أجرت المحافظة تحسينات كبيرة عليه ليستوعب الضغط الكبير المتوقع من الطلاب وأعلن السيد المحافظ تفاصيل النتيجة وجاءت كما يلي.

بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الغربية 79876 طالب وطالبة. عدد الطلاب الذين حضروا الامتحان فعلياً بلغ 79698 طالب وطالبة. بلغت نسبة النجاح العامة على مستوى المحافظة 77.9%. نسبة نجاح الشهادة الإعدادية المهنية بالمحافظة 76.7%. عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية على مستوى المحافظة 6255 طالب وطالبة، حضر منهم الامتحانات 5757 طالب وطالبة. نسبة نجاح إعدادية المكفوفين 83.3%، وعددهم 12 طالب فقط حضر الامتحان 10 طلاب وتغيب طالبين. نسبة نجاح إعدادية الصم والبكم 91% عدد الطلاب 33 طالب حضر منهم الامتحان 30 طالب وتغيب 3 طلاب. شهادة التلمذة الصناعية عدد الطلاب 127 طالب وبلغت نسبة النجاح بها 93.7%.

الدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الغربية.

أو الدخول على رابط موقع بوابة التعليم الأساسي.

تسجيل بيانات الطالب ” الاسم ، رقم الجلوس، أسم المحافظة، أسم الإدارة التعليمية، أسم المدرسة”.

الضغط على عرض النتيجة سوف تظهر تفاصيل النتيجة من درجات ونسبة نجاح.

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربيةطريقة أستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربيةمديرية التربية والتعليم لمحافظة الغربية

بذلت مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية جهد كبير لكي تخرج النتائج بهذا الشكل، كان محافظ الغربية قد شكل لجنة من المحافظة لمتابعة سير العملية الامتحانية وعمل تقرير شامل عن سير الامتحانات كل يوم، لتذليل أي عقبة تحدث في أي من اللجان على مستوى المحافظة، وهنأ المحافظ الناجحين والطلاب الأوائل وجاءت المفاجأة أن العشرة الأوائل على مستوى المحافظة 10 فتيات، مما يدل على تميز الفتيات على البنين في المحافظة، وقال المحافظ أن الفتيات المتفوقون سوف يكونوا وجهه مشرفة في السنوات القادمة.