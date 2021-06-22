أخبار اليمن : الحديدة.. 92 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 92 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 92 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي، و7 خروقات بقصف مدفعي لعدد 82 قذيفة و73 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وأشار المصدر إلى رصد 4 غارات لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء المنظر والدريهمي والجبلية.
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