جدة - نرمين السيد - قالت شبكة "سى بى إس" الأمريكية، إن العواصف الرعدية اجتاحت منطقة شيكاغو بعد أن أبلغت هيئة الأرصاد عن "إعصار مؤكد كبير وخطير للغاية" بالقرب من منطقة وودريدج وإلينوى.
وبحسب الشبكة الأمريكية، فأن عشرات المنازل فى شيكاغو تضررت وتم نقل أربعة أشخاص إلى مستشفيات المنطقة مصابين بجروح طفيفة، مشيرة إلى أن 6 أشخاص أصيبوا فى المجموع وتم إجلاء بعض السكان إلى ملاجئ قريبة.
وأضافت أنه فى النهاية تضاءل التهديد الخطير لمعظم منطقة شيكاغو، وتظل مراقبة العاصفة الشديدة سارية المفعول حتى التأكد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعصار عنيف يضرب مدينة شيكاغو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.