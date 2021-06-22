إعصار عنيف يضرب مدينة شيكاغو

جدة - نرمين السيد - قالت شبكة "سى بى إس" الأمريكية، إن العواصف الرعدية اجتاحت منطقة شيكاغو بعد أن أبلغت هيئة الأرصاد عن "إعصار مؤكد كبير وخطير للغاية" بالقرب من منطقة وودريدج وإلينوى.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فأن عشرات المنازل فى شيكاغو تضررت وتم نقل أربعة أشخاص إلى مستشفيات المنطقة مصابين بجروح طفيفة، مشيرة إلى أن 6 أشخاص أصيبوا فى المجموع وتم إجلاء بعض السكان إلى ملاجئ قريبة.

وأضافت أنه فى النهاية تضاءل التهديد الخطير لمعظم منطقة شيكاغو، وتظل مراقبة العاصفة الشديدة سارية المفعول حتى التأكد.