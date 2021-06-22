التربية العراقية: نتائج السادس الابتدائي العراق 2021 نتائج الدور الأول بجميع المحافظات العراقية

نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021، النتائج النهائية للصف السادس الابتدائي الخارجي ومحو الأمية لعام الدراسي الحالي 2020-2021م، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عبر صفحتها الرسمية على صفحات الفيس بوك ظهور نتائج الشهادة الابتدائية “خارجي” وكذلك نتائج محو الأمية.

تتابع النتائج النهائية للصف السادس الابتدائي في الظهور عبر وزارة التربية العراقية بجميع الادارات التعليمية على مستوى جميع المحافظات العراقية، تربية الأنبار والرصافي الأولى والثانية والكرخ الأولى والثانية وميسان ونيوني والنجف الأشرف، وسيتم تحديث المقال كلما أضافت وزارة التربية رابط جديد للنتائج.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2021

أعلنت التربية الوطنية العراقية النتائج النهائية للصف السادس الابتدائي بجميع المحافظات العراقية تباعا من خلال صفحتها الرسمية الفيس بوك وتويتر، ومن خلال هذا المقال سنوفر لكم رابط نتائج الامتحانات النهائية بكل محافظة لسهولة الحصول على النتائج، لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني للطالب أو الطالبة بجميع المحافظات العراقية.

رابط نتائج الامتحانات

نقدم لكم رابط نتائج الشهادة الابتدائية بالعراق للعام الدراسي 2020-2021م ، السادس الابتدائي الخارجي، بكل محافظة على حده، نتائج الدور الأول.

نتائج السادس الابتدائي بمدرية الرصافة الأولى.

النتائج النهائية لتربية الأنبار، الخارجيون و الخارجيات.

النتائج النهائية لتربية ميسان ومحو الأمية الدور الأول.

النتائج النهائية لتربية الرصافة الثانية بنات وبنين.

نتائج الامتحانات العامة الوزارية لمحافظة ديالى.

النجف الأشرف نتائج الامتحانات العامة الوزارية للصف السادس الابتدائي (الخارجي ومحو الأمية) .

النتائج النهائية للمديرية العامة لتربية الديوانية للصف السادس الابتدائي الخارجي للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور الأول، الخارجيون والخارجيات.

نتائج الامتحانات العامة لتربية الكرخ الثانية للطلبة الخارجيين، نتائج الابتدائية للعام الدراسي 2020_2021 الدور الأول.

نتائج الامتحانات النهائية لتربية المثنى، نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائي ( طلبة الخارجي – محو الأميه ) للعام الدراسي 2020 – 2021 الدور الأول.

نتائج تربية الكرخ الثالثة للمرحلة الابتدائية.

نتائج الامتحانات النهائية للمرحلة الابتدائية ” الخارجي ومحو الأمية ” لتربية نينوى .

سيتم إضافة رابط النتائج بجميع المحافظات فور إعلان وزارة التربية العراقية عنها أولا بـ أول.