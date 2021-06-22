خطوات الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الإقامة ورقم الحدود 1442

الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الإقامة يعتبر ذلك واحد من ضمن الأشياء التي تهم الكثير من الوافدين في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يعرفون صلاحية التأمين الطبي حيث إن ذلك من ضمن متطلبات تجديد الإقامة في المملكة حيث تسعي الحكومة في المملكة العربية السعودية إلي الأهتمام بصحة المقيمين وأيضاً توفير تأمين لهم علي الصحة.

الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الإقامة

نظام التأمين الصحي هو واحد من ضمن الخدمات التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية إلي كافة المواطنين والمقيمين وذلك لأن يتم توفير العديد من الخدمات الطبية لكافة المواطنين والزائرين حيث إن التأمين الصحي أصبح في الفترة الحالية واحد من ضمن شروط العمل التي يجب إن تتوافر للجميع.

الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود

تعتبر خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي هي واحدة من ضمن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مجلس الضمان الصحي للمقيمين في المملكة ويمكن الاستعلام عن التأمين برقم الحدود عبر أتباع الأتي:

الذهاب إلي الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي علي شبكة الأنترنت.

تقوم باختيار من القائمة الجانبية الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم باختيار الاستعلام عن حالة التأمين.

الضغط علي زر الدخول.

يتطلب منك إدخال رقم الحدود في المكان المخصص له.

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك.

الضغط علي زر موافق علي الشروط والأحكام.

الضغط علي زر الاستعلام.

يعرض لك بيانات التأمين في صحفة أخري.

الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الإقامة 1442

يمكن إن تقوم بالاستعلام عن حالة التأمين بأستخدام رقم الإقامة فقط حيث يكون ذلك من خلال القيام ببعض الخطوت البسيطة وهي تكون كالأتي: