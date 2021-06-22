سيرجي ريابكوف: دعونا واشنطن لمراجعة مشتركة لقضايا الاستقرار الاستراتيجي 

أكد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو عرضت على واشنطن مراجعة مشتركة لمخاوف الاستقرار الاستراتيجي التي تقلق البلدين.

وقال ريابكوف متحدثا في مؤتمر "كارنيغي" الدولي للسياسة النووية: "في المستقبل القريب جدا، ستبدأ بلداننا جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي متعدد المستويات".

وأضاف: "أعربنا عن استعدادنا لبدء هذا الحوار بنشاط ودون تأخير، وآمل أن تبدأ فرق التفاوض قريبا جدا المشاورات".

وتابع: "بهذه الأهداف، وكخطوة أولى، قمنا بدعوة زملائنا الأمريكيين لمراجعة مشتركة للمخاوف المتعلقة بالموضوع".

وشدد على أنه "في المرحلة التالية نعتقد أنه سيكون من الممكن تحديد طرق حل تلك المشاكل على أساس مقبول للطرفين".

من جهته، أكد البيت الأبيض على لسان المتحدثة باسمه جين بساكي أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة ستواصل حوارها مع روسيا حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي خلال الأسابيع المقبلة".

وقالت: "في قمة جنيف أطلقنا مفاوضات حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي، وكان جزء من المناقشات بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، أن المزيد من العمل سيكون مطلوبا على مستوى وزراء الخارجية أو أقل".