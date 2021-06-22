اوقات دوام بنك الراجحي الجديدة 1442-2021

مواعيد دوام بنك الراجحي الجديدة، يتسأل الآلاف من عملاء بنك الراجحي عن مواعيد دوام بنك الراجحي الرسمية التي حددها البنك لبدأ استقبال جميع العملاء على مستوي كافة الفروع في المملكة العربية السعودية، فكما نعلم أن مصرف الراجحي يعد أكبر واهم مصرف في المملكة السعودية الذي يقدم العديد من برامج التمويل والقروض التي تتناسب مع ظروف المواطنين.

مواعيد دوام بنك الراجحي 2021

وتم تحديد مواعيد الدوام في بنك الراجحي السعودي، حيث يستقبل البنك عملائه من يوم الأحد وحتي يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر الدوام حتي الساعة الخامسة مساءً.

اما عن اجازات بنك الراجحي تكون يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع، بينما هناك عدد من فروع البنك التي يستمر العمل بها طوال الاسبوع دون اجازات رسمية.

خدمات مصرف الراجحي المتعددة

يقدم البنك الكثير من الخدمات المالية التي يحتاجها المواطنين ومن أهم تلك الخدمات امكانية انشاء حساب جاري، انشاء حساب التميز، حساب الآيبان، حساب الراتب وغيرها من الخدمات الأخري.

وفيما يخص التمويل من بنك الراجحي يوفر بنك الراجحي عدة برامج للتمويل منها التمويل الشخصي، تمويل السيارات، التمويل العقاري.

اوقات دوام بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية

ومن الجدير ذكره مصرف الراجحي استطاع أن يكتسب ثقة عملائه منذ نشأته في عام 1957، ليصبح واحد من أقوي واهم الشركات المصرفية الكبرى، ويبلغ رأس مال بنك الراجحي 25,000,000,000 ريال سعودي.

مميزات القروض من بنك الراجحي

يتيح بنك الراجحي العديد من المميزات على القروض ومن أهم مميزات القروض من بنك الراجحي أنه متوافق مع احكام الشريعة، كما يوفر لك البنك عدة برامج للسداد يمكن من خلالها العميل اختيار ما يتناسب مع ظروفه المعيشية، فضلا على إتاحة فترة التمويل بحد أقصى 60 شهر وحد أدني 12 شهر، كما يقدم مصرف الراجحي دعم مالي قد يصل لـ 500000 ريال سعودي، وبحد أدنى 50000 ريال سعودي.

شروط الحصول على قروض من بنك الراجحي