أخبار اليمن : قناة المسيرة تصدر بيان عاجل.. هذه تفاصيله

قناة المسيرة تصدر بيان عاجل.. هذه تفاصيلهدانت شبكة المسيرة الإعلامية إقدام الحكومة الأمريكية بحظر موقع "المسيرة نت"، دون "أي مبرر أو حتى إشعار مسبق".. قائلة: "ندين هذه القرصنة الأمريكية والمصادرة لحقوق النشر".

وأضافت الشبكة في بيان لها: "نؤكد أن المسيرة ماضية بعون الله في أداء رسالتها السامية والتصدي للقرصنة الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا بكل الوسائل المتاحة".

وتابعت: إن "هذا الحظر الأمريكي لموقع المسيرة نت ومواقع صديقة أخرى يكشف مجددا زيف شعارات حرية التعبير وكل العناوين الأخرى التي تروج لها أمريكا".