على هامش "برلين2".. الدبيبة يلتقي وزير خارجية ألمانيا

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قبيل انطلاق مؤتمر "برلين2" بشأن ليبيا.

وشهد اللقاء كذلك حضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، والسفير الليبي لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية جمال البرق.

وخصص اللقاء لتنسيق المواقف السياسية في مؤتمر "برلين2" الذي ينطلق الأربعاء، والتأكيد على ثوابت حكومة الوحدة الوطنية في مبادرتها التي ستعلن عنها في المؤتمر، وكذلك للتأكيد على خارطة الطريق الناتجة عن ملتقى الحوار الليبي في جنيف.

وأكد الدبيبة على الدور الألماني الإيجابي تجاه الأزمة الليبية طيلة مراحلها المختلفة، مبديا تطلعه لاستمراره بنفس الوتيرة.

وفي وقت سابق، دعت ألمانيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الدول والمنظمات المعنية والمشاركة في مؤتمر "برلين1" إلى المشاركة في المؤتمر الثاني.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التطورات التي تشهدها ليبيا والتقدم الذي تم إحرازه على الصعيد السياسي، وكذا مناقشة الملفات ذات الأولوية لأمن واستقرار ليبيا، وفي مقدمتها إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والميليشيات، وإجراء الانتخابات بموعدها المقرر في ديسمبر المقبل.