أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 31 وفاة جراء فيروس كورونا اليوم الثلاثاء ارتفاعا من 21 الاثنين، كما ارتفع عدد الإصابات اليومية بالفيروس من 495 إلى 835 حالة.
وفي المجمل سجلت إيطاليا 127322 وفاة بسبب كورونا منذ ظهور الجائحة في فبراير من العام الماضي، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.
وسجلت البلاد 4.25 مليون إصابة حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا.. 835 إصابة جديدة بكورونا و31 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.