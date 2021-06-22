إيطاليا.. 835 إصابة جديدة بكورونا و31 وفاة 

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 31 وفاة جراء فيروس كورونا اليوم الثلاثاء ارتفاعا من 21 الاثنين، كما ارتفع عدد الإصابات اليومية بالفيروس من 495 إلى 835 حالة.

وفي المجمل سجلت إيطاليا 127322 وفاة بسبب كورونا منذ ظهور الجائحة في فبراير من العام الماضي، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.

وسجلت البلاد 4.25 مليون إصابة حتى الآن.