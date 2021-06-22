تمويل سلفة بدون تحويل الراتب تعرف على الشروط والاوراق والمستندات المطلوبة

تمويل سلفة بدون تحويل الراتب تعرف على الشروط برامج التمويل بدون استخدام المرتب وتأجيل الأقساط التي تكون على الشيء أو الميزة، أو الخدمة التي يحصل عليها المواطن لذلك يعتبر ايضا لهذا منضم التموين المميز على الإطلاق والتي يستخدمها الموظفين أو اغلب الاشخاص والتي يقوموا بالعمل في بعض الشركات الخاصة، والعامة واصبح امكانياتهم أيضا أن يقوم بالطلاق على كافة الخدمات التي يتم تقديمها البنوك التي تقدم خدمة تمويل سلفه بدون الحصول على الراتب الشهري أو تحويله وكل هذا سوف نتعرف على كافة التفاصيل.

التمويل هذا يعتبر من ضمن متطلبات الأساسية المميزة جدا التي تصل في بعض الأحيان إلى 12 عام كما أن قيمة التمويل لبعض الأشخاص قد يصل إلى مبلغ مالي قدره٣٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيه مصري ويوجد ايضا تأمين على مدى الحياة أثناء دفع التمويل، وهذا التأمين قد يكون بشكل مجاني دون دفع أي متطلبات ولكن يوجد بعض الشروط التي لابد من أن إتاحتها، لكي يتمكن الشخص من حصوله أيضا على التمويل المميز والافضل على الاطلاق دون

عزيزي المواطن إذا كنت ترغب في حصولك على التموين دون دفع أي مرتب لابد من تواجد بعض الشروط ويجب عليك أن تكون من ضمن العملاء المميزين التي تتوفر فيها هذه الشروط وهي تكونت التالي:-

يجب أيضا أن يكون العميل عمره ما بداية من 21 عاما ويصل عمره إلى 65 عاما.

أن تكون مدة العمل التي يكون فيها تتراوح ما بين ثلاثة أشهر في ما أكثر من ذلك.

ان يكون المتقدم للقرض سعودي الجنسية

لابد من توفر عدة مستندات واوراق هامة حتي يتمكن المواطن السعودي الحصول ايضا على التمويل أو الدعم المقدم من الدولة والمستندات فتكون كتالي تابعونا:-