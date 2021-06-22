جورج وسوف يفاجئ المحتجين في بيروت.. وهذا ما طلبوه منه

فوجئ عدد من المحتجين اللبنانيين، مساء الثلاثاء، بمرور سيارة نجم الغناء السوري جورج وسوف من موقع احتجاجهم، ليتحول المشهد إلى "جلسة أُنس وطرب".
وكان عدد من من المحتجين يقطعون مسلكي أوتوستراد طرابلس بيروت عند جسر البالما بالحجارة والعوائق والسيارات، فيما كان آخرون يقطعون "طلعة المشروع - القبة"، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية وصعوبة الحصول على المحروقات.
وأثناء قطع أوتوستراد البالما، تصادف مرور سيارة النجم الملقب بـ"سلطان الطرب"، الذي فاجأ المحتجين وطلب منهم السماح له بالمرور.
وحرص عدد من الشبان المتواجدين في المكان على التقاط صور تذكارية مع وسوف، وتأدية عدد من أغانيه الشهيرة.
ولم ينس الشبان مطالبة الفنان المحبوب لديهم بـ"الوقوف إلى جانبهم في وجه السلطة"، قبل أن يزيلوا العوائق ويفتحوا الطريق لمرور سيارته.
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