بطولة أوروبا.. كرواتيا إلى الدور الـ16 على حساب اسكتلندا

سجل لوكا مودريتش وإيفان بريشيتش هدفين في الشوط الثاني، لتحجز كرواتيا مكانها في دور الستة عشر لبطولة أوروبا لكرة القدم، بعد الفوز 3-1 على اسكتلندا، الثلاثاء.
وكان الفائز بالمباراة سيحصل على كل شيء في غلاسكو، حيث تعني النقاط الثلاث التأهل لدور خروج المغلوب، لكن تسديدة مودريتش الرائعة في الدقيقة 62 وضربة رأس بريشيتش المتقنة حسمتا الأمور لصالح كرواتيا.
وكان كالوم مكجريجور قد أدرك التعادل لاسكتلندا قبل ثلاث دقائق من الاستراحة بتسديدة قوية، ليلغي هدف التقدم الذي سجله نيكولا فلاشيتش لكرواتيا.
لكن اسكتلندا بقيادة المدرب ستيف كلارك كانت الطرف الأضعف، وأخفقت مرة أخرى في بلوغ دور خروج المغلوب لأول مرة في بطولة كبرى في تاريخها.
واحتلت كرواتيا المركز الثاني في المجموعة الرابعة، وستلعب مع وصيف المجموعة الخامسة في كوبنهاغن في 28 يونيو في دور الستة عشر.
وفازت إنجلترا 1-صفر على التشيك لتتصدر المجموعة، بينما سيكون منتخب التشيك من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.
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