اعتقال أمريكي هدد بقتل بايدن وأعضاء في الكونجرس مع عائلاتهم 

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال مواطن بعث رسائل تضمنت تهديدات بالقتل للرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء في الكونغرس.
وحسب بيان للوزارة نشر اليوم الثلاثاء، فإن المدعو جون آرنس (58 عاما) أرسل عدة رسائل إلى قناة Newson6 التلفزيونية المحلية في ولاية أوكلاهوما، هدد فيها بقتل الرئيس بايدن وأعضاء في الكونغرس وأفراد من عائلاتهم.
وطالب آرنس السلطات الأمريكية بتقديم أموال له، وقال إنه سيقتل الرئيس وأعضاء في الكونغرس وأفراد عائلاتهم إن لم تنفذ مطالبه.
ويشير البيان إلى أن الرسائل أرسلت عبر البريد الإلكتروني في مايو الماضي ويونيو الجاري.
واعتقله عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما يوم 18 يونيو الجاري، ووجهت محكمة فدرالية تهمة جنائية إليه.
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