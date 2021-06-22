أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الثلاثاء، وفاة مواطن أمريكي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
الخارجية الأمريكية تؤكد وفاة مواطن أمريكي في أديس أباباإثيوبيا.. بدء فرز الأصوات وترجيحات بفوز حزب أبي أحمد على نطاق واسع
وفي مؤتمر صحفي، سئل برايس فيه عن تقارير تحدثت عن العثور على مراقب انتخابات أمريكي ميتا في غرفته بفندق في العاصمة الإثيوبية، قال: "للأسف يمكننا تأكيد وفاة مواطن أمريكي في أديس أبابا".
وأضاف: "احتراما لمشاعر ذويه، لا يمكننا في الوقت الحالي تقديم المزيد من المعلومات عن المواطن المتوفى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الأمريكية تؤكد وفاة مواطن أمريكي في أديس أبابا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.