”رويترز”: مقتل 11 شرطيا على الأقل في بوركينا فاسو 

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني قوله إن 11 شرطيا على الأقل قتلوا بكمين نصب لهم شمال بوركينا فاسو في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين.
وأكد مصدران آخران للوكالة وقوع الهجوم دون أن يذكرا أي تفاصيل أخرى.
وكان الجيش البوركيني أعلن مساء الاثنين القضاء على 11 إرهابيا وتدمير ثلاثة مواقع لهم بين الـ14 والـ16 من يونيو، بعملية لمكافحة الإرهابيين في المناطق الشرقية من البلاد.
وقالت قيادة الأركان في بيان إنه في الفترة من 14 إلى 16 يونيو "نفذت وحدات من القوات المسلحة عملية لتفكيك القواعد الإرهابية بناء على معلومات استخبارية دقيقة"، مشيرة إلى أن "العملية شهدت اشتباكا جويا - بريا".
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