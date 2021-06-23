شروط مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2021 لطلاب الإعدادية

تحظى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي أدخلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضمن منظومة التعليم في مصر باهتمام كبير من العديد من الأسر المصرية التي بدأت تدرك أهمية التعليم الفني الذي يعتمد على التطبيقات التكنولوجية، إضافة إلى أن هذه المدارس تتيح الحصول على فرص العمل لطلابها عقب التخرج، حيث أنهم مدربون بطريقة علمية على أحدث النظم العلمية في التعليم في التخصصات التي يدرسونها، وسوف يتم بعد أيام قليلة بداية يوليو المقبل الإعلان عن فتح باب التقديم أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، ونتيح للقارئ التعرف على عدد من هذه المدارس.

يتم التقديم للالتحاق بواحدة من مدارس التكنولوجيا الطبية عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يجب أن يجتاز الطالب المتفدم للالتحاق بإحدى هذه المدارس لاخنبار القبول الذي يتم في هذه المدارس.

تحدد وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية درجة القبول بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية في مختلف المحافظات.

يشترط أن لا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى 1 أكتوبر 2021.

مدة الدراسة 3 سنوات.

شروط مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2021

مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

توفر هذه المدرسة الدراسة العملية بالتخصصات التالية: “الذكاء الاصطناعى، المراقبة، الإنذار، الألعاب الرقمية. التقديم متاح للبنين والبنات من محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية. تمنح المدرسة شهادة مصرية. التدريب عملى وفق معايير عالمية أثناء فترة الدراسة. يحصل الطلاب على مكافآت مالية طوال العام الدراسى.

يدرس الطلاب في التخصات التالية: التبريد والتكييف، التركيبات الكهربائية، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، الآثاث الخشبى، سباكة المعادن، المعالجات الحرارية، تشكيل ولحام المعادن، الصيانة الميكانيكية والهيدروليك، تشغيل المعادن، صيانة وإصلاح السيارات، البتروكيماويات، الكيمياء الصناعية.

التقديم متاح للبنين من كافة المحافظات.

الحصول على شهادة مصرية.

التدريب عملى أثناء فترة الدراسة.

تتيح أمام الطلاب بعد التخرج فرصة الالتحاق بالمعهد الفنى للقوات المسلحة.

مميزات مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام

يدرس الطلاب التخصصات التالية: تكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات.

تتيح التقديم للبنين من كافة محافظات الجمهورية.

الحصول على شهادة مصرية.

التدريب عملى أثناء فترة الدراسة.

تتيح أمام الطلاب بعد التخرج فرصة الالتحاق بالمعهد الفنى للقوات المسلحة.

مزايا الدراسة في ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

يدرس الطالب تخصص تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان، حيث يدرس العلوم الأساسية والعلوم الفنية فى مجال التخصص إضافة إلى التدريب العملى.

تتيح الدراسة للبنين والبنات من محافظة بورسعيد. توفر التدريب العملى أثناء فترة الدراسة. تتيح فرص التعيين في العديد من شركات القطاع الخاص. تمنح الطلبة مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية

توجد في حي الأسمرات، يدرس الطال في تخصص “إصلاح وصيانة السيارات”.

التقديم متاح للطلاب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

توفر التدريب العملى أثناء فترة الدراسة.

تتيح الحصول على فرص التعيين في شركات القطاع الخاص.

تمنح الطلبة مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية

توجد مدرسة غبور 1 في مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة. يدرس الطالب تخصص صيانة سيارات النقل والحافلات. بجانب تخصصات الصيانة للمركبات الخفيفة، دهان هيكل، إصلاح هياكل السيارات. مدرسة غبور 2 توجد في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة تدرس تخصصات صيانة السيارات «مركبات خفيفة»، إصلاح هياكل السيارات، دهان هياكل السيارات. توفر التدريب العملى أثناء فترة الدراسة. تتيح فرص التعيين بشركات القطاع الخاص. تمنح الطلبة مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

يدرس الطالب: تخصص تجارة التجزئة، قسم التسويق، أساليب عرض المنتجات، قسم المبيعات، خدمة العملاء، قسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية”، كما يحصل المتقدمين بها على الامتيازات التالية: