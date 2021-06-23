واشنطن لكوريا الشمالية: مستعدون للتفاوض

واشنطن لكوريا الشمالية: مستعدون للتفاوضاقترح المبعوث الأميركي الخاص إلى كوريا الشمالية سونغ كيم، أمس، من سيول لقاء ممثلين عن بيونغ يانغ "في أي مكان وأي وقت من دون شروط مسبقة".

ويأتي اقتراح سونغ كيم بعد 3 أيام من تصريح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي قال إن بلاده يجب أن تكون مستعدة "للحوار كما للمواجهة" مع الولايات المتّحدة.

وقال سونغ: "لا نزال نأمل بأن تستجيب كوريا الديمقراطية الشعبية بشكل إيجابي لجهودنا في سبيل التوعية، ولاقتراحنا عقد لقاء في أي مكان وأي وقت من دون شروط مسبقة".