السودان يقرر إلغاء العمل بالدولار الجمركى

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة المالية السودانية، فى بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء لن يفضى إلى إرتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة التى تمس حياة المواطن، أو مدخلات الزراعة والصناعة، بسبب المعالجة والمراجعة الشاملة التى تمت بإلغاء الرسم الإضافى، وضريبة أرباح الأعمال التى تؤخذ مقدما، كما تم تخفيض فئات الجمارك إلى الحد الأدنى، حيث أصبحت صفرية لبعض السلع الأساسية المستوردة.

وأوضح البيان أن وزارة المالية والهيئة العامة للجمارك، ستتولى شرح هذه الترتيبات للمواطنين.