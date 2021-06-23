رابط التسجيل في الدعم الريفي وشروط التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة

رابط التسجيل في الدعم الريفي ، دعم ريف للأسر المنتجة. ريف هو أحد أحدث البرامج لدعم الأسر المنتجة والذين ليس لهم عمل المزارعين الصغار في المملكة العربية السعودية. وأطلق هذا الدعم في إطار رؤية المملكة 2030. ونادت وزارة البيئة والزراعة المواطنين من المزارعين الصغار والأستفادة من هذا الدعم المالي غير القابل للاسترداد بشرط واحد فقط وهو أن يكون بنود النشاط متوافقً مع القطاعات التي ترعاها ريف ووزارة الزراعة. اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض رابط التسجيل في الدعم الريفي وشروط التسجيل فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

رابط التسجيل في الدعم الريفي وخطوات التسجيل

البرنامج يقدم نوعان من الدعم ، بناءً على أحلام المنتجين في تطوير أعمالهم الزراعية وسبل عيشهم. النوع الأول من الدعم هو الدعم المالي الذي يمكّن المنتج الزراعي من تطوير أعماله الخاصة وهو دعم 6000 ألاف ريال سعودي. كما أيضا النوع الثاني من الدعم هو مبادرة تطوير القطاع الزراعي. وهي مشاريع تقوم بخدمة المزارعين الصغار بشكل موحد وتحول من نظام الزراعة القديم إلي نظام زراعي حديث وذكي. وفيما يلي رابط برنامج ريف وخطوات التسجيل في دعم ريف:

يجب الدخول علي موقع بوابة الدعم الريفي تسجيل دخول.

تسجيل دخول. ثم نقوم بالنقر علي زر أبدأ بطلب الدعم المالي.

كما أيضا يجب ملئ البيانات في الحقول المخصصة لهم بالبيانات الصحيحة.

سوف يقوم الموقع بطلب أوراق رسمية يجب رفعها علي المنصة. وسوف يتم مراجعتها في خلال 60 يوما من إنشاء الطلب.

يجب علي المستفيد أن يكون سعودي الجنسية.

علي المستفيد أن يكون غير ملتحق ب أي عمل في القطاع الخاص أو العام.

كما أيضا يجب علي طالب الدعم الريفي أن يكون سنة لا يقل عن 21 عاما.

لا يزيد دعم المستفيد الخاص عن 6000 الآف ريال سعودي.

كما أيضا يجب ألا يزيد برامج الذي يتلقاها المستفيد عن 3 برامج كحد أقصي وذلك حد أقصي للدعم لا يتعدى 54 ألف ريال سعودي.

شروط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم رابط التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة وشروط التسجيل في برنامج ريف. من خلال موقعكم المفضل (ثقفني). وذلك في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030. نتمنى أن تكون هذه المقالة مفيدة لكم. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.