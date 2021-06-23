شروط قبول تنسيق التمريض العادي بعد الاعدادية 2021

الإعلان عن شروط قبول تنسيق التمريض العادي لعام 2021 للطلبة بعد الإعدادية وتوضيح الأوراق المطلوبة عند التقديم، حيث بدأت كل من وزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم المصرية بالتنسيق مع كافة المديريات التعليمية في شتى محافظات الجمهورية، اعتماد التنسيق للالتحاق بمدارس التمريض الثانوية على مستوى المحافظات، وقد تم الإعلان عن فتح التقديم لمدارس التمريض لمدة أسبوعين فقط يراعى تسجيل الراغبين خلالهما.

شروط قبول تنسيق التمريض العادي

وضعت وزارة التربية والتعليم، الشروط التي يتوجب توافرها في الطلبة والطالبات للقبول في تنسيق التمريض العادي بعد الحصول على الشهادة الإعدادية 2021، بجميع مدارس التمريض على مستوى محافظات الجمهورية، وتمثلت في الاشتراطات في الآتي:

أولا: يشترط أن يكون الطالب المتقدم للالتحاق بإحدى مدارس التمريض العادي حاصلاً على مجموع مرتفع، من شأنه أن يؤهله للقبول في تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021.

ثانيا: يشترط أن يكون الطالب المتقدم مصريًا ويحمل أبويه الجنسية المصرية.

ثالثا: يجب أن لا يقل سن الطالب المتقدم في أول أكتوبر المقبل تحديدا عن الـ15 عامًا ولا تتجاوز الـ18 عاما.

رابعا: اشتراط أن يجيد الطالب المتقدم اللغة الإنجليزية كشرط أساسي، وحاصلاً أيضا على درجة كبيرة في امتحانها.

خامسا: تكون أولوية القبول للطلاب الحاصلين على المجموع الأعلى، والأكبر سنًا.

سادسا: يلزم أن يجتاز الطالب المتقدم لكافة الاختبارات الطبية، والتي تشمل كل من: الاختبار النفسي، والاختبار الشخصي، إضافة للاختبار الطبي، وغيرها من الاختبارات الأخرى المقررة.

سابعا: ويشترط كذلك أن لا تكون الطالبات البنات المتقدمات غير متزوجات.

ثامنا: كشرط إلزامي للقبول يتوجب اجتياز الطلبة المتقدمون للمقابلات الشخصية التي يتم إجراؤها في المدرسة.

المستندات المطلوبة لقبول تنسيق التمريض العادي 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن المستندات التي يجب أن يقدمها الطالب المتقدم للالتحاق بمدارس التمريض العادي بعد الإعدادية 2021، وتتمثل المستندات في التالي: