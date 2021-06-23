إيداع رئيس موريتانيا السابق فى السجن

جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل إعلام مورتانية، إن هذا القرار جاء عقب مداولات مكثفة، بعد استماع القاضى لـ"ولد عبد العزيز" فى قصر العدل. وقالت إن فرضت السلطات الأمنية إجراءات مشددة فى محيط قصر العدل، أثناء الاستماع لـ رئيس موريتانيا السابق. وأشارت إلى أنه من المفترض أن يودع فى شقة خاصة لمدة أسبوعين، بسبب الإجراءات الصحية المفروضة بسبب كورونا وبعد ذلك ستتم إحالته غلى السجن.

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