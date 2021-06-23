تسجيل هزة أرضية بقوة 3.7 درجة فى المغرب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قالت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالى إن مركز الهزة يبعد بمسافة 45 كيلومترا بعرض ساحل جماعة أولاد أمغار بالإقليم. وأوضحت أنه تم تسجيل الهزة الأرضية على عمق 18 كيلومترًا عند التقاء خط العرض 35.600 درجة شمالا وخط الطول 3.595 درجة غربا.

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