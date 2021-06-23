اليوم الوطني السعودي 2021 بالهجري موعد العيد الوطني رقم 91

اليوم الوطني السعودي 2021 بالهجري من أهم المناسبات الوطنية السُّعُودية التي ينتظرها جميع أبناء المملكة العربية السُّعُودية نظرًا إلى ارتباط هذا اليوم بذكري وطنية تاريخية غالية في تاريخ المملكة وهي تأسيس الدولة السُّعُودية الحديثة؛ وفيما يلي سيتم توضيح موعد اليوم الوطني رَقْم 91 في المملكة بالتقويم الهجري والميلادي بالتفصيل.

متى اليوم الوطني السعودي 2021

يعود تاريخ الاحتفال باليوم الوطني السعودي إلى ذكري قيام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ طيب الله تعالى ثراه ـ بتوحيد مناطق وأجزاء المملكة تحت راية دولة واحدة فقط تحمل اسم المملكة العربية السُّعُودية وراية (لا إله إلا الله ـ محمد رسول الله) ولقد صدر هذا القرار الملكي وتم العمل به في تاريخ يوم 23 من شهر سبتمبر لعام 1932م، وعلى هذا؛ فسوف يُصادف اليوم الوطني السعودي لهذا العام اليوم المُوافق الخميس الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2021م أي (23 – 9 – 2021م).

اليوم الوطني السعودي 2021 بالهجري

نظرًا إلى أن التقويم الهجري الإسلامي هو المعمول به بشكل رئيسي في المملكة العربية السُّعُودية ؛ فإن كافة أبناء المملكة يرغبون في معرفة التاريخ الخاص بالمناسبات الرسمية داخل الدولة بالهجري، وفيما يخص موعد اليوم الوطني السعودي 2021 بالهجري في عام 1443 هـ، فإنه سوف يُوافق يوم الخميس السادس عشر من شهر صفر لعام 1443 هـ أي (16 – 2 – 1443 هـ).

اجازة اليوم الوطني 91

بالنسبة للقطاع العام؛ فإن إجازة اليوم الوطني سوف تبدأ في يوم الخميس 23 – 9 – 2021م وسوف تستمر حتى يوم السبت التالي الموافق 25 – 9 – 2021 م، أي سوف تبدأ الإجازة في يوم الخميس 16 صفر 1443 هجرية وسوف تنتهي مع نهاية يوم في 18 – صفر – 1443 هجريًا، وذلك نظرًا إلى أن يومي الجمعة والسبت في المملكة العربية السُّعُودية هي بطبيعة الحال إجازة أسبوعية رسمية لكافة الأفراد العاملين في مؤسسات القطاع الحكومي، على أن يتم استئناف الدراسة واعمل مرة أخرى في يوم الأحد المُوافق 26 – 9 – 2021م الموافق يوم 19 صفر 143 هـ.

شعار اليوم الوطني 1443 رقم 91

إن اليوم الوطني السعودي لهذا العام 1443 هـ – 2021م سوف يحمل شعارًا هو (همة حتى القمة) نظرًا إلى أن هذا اليوم يُجدد روح الوطنية والولاء للوطن والتأكيد على أهمية البذل والعمل والاجتهاد من أجل رفع راية هذا الوطن خفاقة علية دائمًا وأبدًا، لذلك؛ يتم استغلال تلك المناسبة لبث الهمة والحماسة في نفوس جميع أبناء الوطن السعودي وخصوصًا الشباب والنشء الصغير.