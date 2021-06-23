الطقس السيئ يكبد سويسرا خسائر بملايين الدولارات

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة الأنباء الألمانية، قدرت شركة تأمين تتولى الإشراف على نحو 30 ألف مزرعة، قيمة الأضرار التى سببت بها العواصف خلال الأربعة أيام الماضية، بـ 19.6 ملبون دولار، فيما تحدث شركة "أكسا" للتأمين عن 45 مليون فرنك.

وذكرت خدمة الطقس التابعة للإذاعة العامة فى سويسرا، أن البرد تمثل فى سحابة رعدية قوية رافتها فيضانات كانتر ذروتها يوم الاثنين.

ونلقت خدمات الطوارئ فى منطقتى برن وزوج، عدة تقارير عن حدوث فيضانات، فيما توقع خبراء الأرصاد الجوية السويسريون، استمرار العواصف الرعدية حى يوم الجمعة.