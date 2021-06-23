الحكومة الإسكتلندية تعلن موعد إنهاء إغلاق كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة الحكومة الأسكتلندية نيكولا ستورجين، إنهاء الإغلاق فى البلاد يوم 19 يوليو المقبل، لافتة إلى أنه من المحتمل إنهاء جميع قوانين الحظر الخاص بـ كورونا بحلول الأول من أغسطس المقبل.





ووفق صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية، قالت ستورجين فى البرلمان الأسكتلندى المعروف بـ "هوليرود"، إن بلادها متماشية مع إنجلترا التى أجلت العودة إلى الحياة الطبيعية لعدة أسابيع بسبب انتشار البديل الهندى لمرض كورونا. وأضافت ستورجين أن الحياة ستعود إلى الشكل الطبيعى بعد 9 أغسطس، عندما تأمل الحكومة فى إزالة جميع قيود كوفيد-19، بما فى ذلك التباعد الاجتماعى، لكنها حذرت البرلمان من أن البلاد قد تواجه بعض القيود التى يتم الإبقاء عليها حتى بعد ذلك التاريخ. جدير بالذكر، أنه كان من المفترض أن تعلن أسكتلندا فى 28 يونيو الجارى التحرر الكامل من قيود كورونا، إلا أن معدلات الإصابة، وخصوصا عبر الأماكن الأكثر اكتظاظًا بالسكان، أدت إلى هذا الإعلان اليوم.

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