دعوى قضائية تلاحق أيمن نور وقناة إخوانية بسبب التحريض ضد مصر

عادت من جديد موجات التحريض والهجوم على الدولة المصرية في عدد من البرامج التي يقدمها إخوان هاربون في تركيا، عبر قنوات كثيرة منها الشرق التي يمتلكها أيمن نور.

هذا التحريض المستمر دفع المحامي المصري طارق محمود، إلى التقدم ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري، تحت رقم 79323 لسنة 2021، ضد أيمن نور مالك قناة الشرق الإخوانية، وأحمد عطوان وعماد البحيري المذيعين بالقناة بتهمة التحريض ضد الدولة المصرية وتعمد نشر أخبار كاذبة.

وقال محمود في بلاغه، إن "عطوان والبحيري مقدما برنامج "الشارع المصري" على قناة الشرق الإخوانية والممولة من التنظيم الدولي للإخوان وبتحريض مباشر من الهارب أيمن نور مالك القناة يهاجمان يوميا الدولة المصرية ومؤسساتها ويتعمدان نشر أخبار كاذبة وفيديوهات مفبركة لإشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي".

تمويلات إرهابية

وأكد المحامي أن المبلغ ضدهم يتلقون تمويلات نقدية بصفة دورية من التنظيم الدولي الإرهابي الإخواني لإشاعة الفوضى والتحريض على الإضرابات داخل مصر، مضيفًا أن الهاربين ينتميان لجماعة الإخوان الإرهابية وأداة في أيدى قيادتها.

وطالب محمود في ختام بلاغه بإجراء تحقيق عاجل في وقائع البلاغ المقدم وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضدهم الثلاثة، وإدراج أسمائهم على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهم فور وصولهم البلاد وإخطار الإنتربول الدولي وإدراج أسماء المقدم ضدهم البلاغ على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليهم وتسليمهم للسلطات المصرية وإحالتهما لمحاكمة جنائية عاجلة.

أخبارا مفبركة

وعلق المحامي طارق محمود في تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، قائلًا: "تسعى قناة الشرق ومقدمي البرامج بها إلى التحريض على مؤسسات الدولة والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية ونشر أخبار كاذبة، فهم يحاولون نشر الفوضى بمصر عن طريق وجوه جديدة بديلة لمعتز مطر وبذكاء يفوق طريقة معتز مطر، عن طريق "فبركة" أخبار كاذبة ليس لها أي أساس من الصحة، كما يحرضون داعمي الإخوان على استخدام العنف ضد الدولة المصرية، وهي أفعال تمثل جرائم في القانون المصري تصل عقوبتها إلى الإعدام".

تحريض مستمر

وتابع محمود: "التنظيم الدولي للإخوان مازال متواجدا في تركيا ويمارس أكاذيبه ضد الدولة المصرية، وإلى الآن لم نر أي تطور في هذا الصدد تماشيا مع اتجاه تحسين العلاقات بين مصر وتركيا الآن".

وتعجب المحامي المصري "من استكمال قنوات الإخوان في البث مثل الشرق من داخل الأراضي التركية، واستمرار التحريض ضد الدولة المصرية، لا تكمن المشكلة في اختفاء أو استبعاد شخص بعينه ولكن الفكرة تكمن في إنهاء تلك المهزلة من الأساس واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القنوات الداعمة للإخوان".

سجل إجرامي

يذكر أن أيمن نور هو أحد أبرز الأسماء المتهمة بالخيانة والتحريض ضد الدولة المصرية، وارتبط اسمه في السابق بقضايا سرقة وتزوير وغيرها، وامتدت الاتهامات حتى ورود اسمه في قضية المعروف بـ"فتاة الفيرمونت"، من خلال ورود اسمه بين دائرة المتهمين.

بدأ سجل أيمن نور في 17 مايو من عام 2006، عندما أقرت محكمة النقض الحكم بحبس أيمن نور بالسجن 5 سنوات بتهمة تزوير توكيلات مؤسسي حزب الغد، واستخدام محررات مزورة لتأسيس الحزب.

وفي 17 أبريل من عام 2017، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير، بحبس أيمن نور وعمر عفيفي 5 سنوات مع الشغل وغرامة 500 جنيه بتهمة إذاعة أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة.