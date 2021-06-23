النواب الأمريكى يعتزم تشكيل لجنة للتحقيق فى أحداث مبنى الكابيتول

جدة - نرمين السيد - قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" الإخبارية، إن رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، تعتزم تشكيل لجنة للتحقيق فى اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول فى السادس من يناير الماضى.





وأضاف المصدر أن بيلوسى أبفت الديمقراطيين الكبار فى المجلس بهضا القرار، فيما أوضح مستشار بالكونجرس أنها لم تتخذ قرارا بشأن تشكيل اللجنة بعد، وأنها ستحسم الأمر فى هذا الشأن خلال الأسبوع الجارى. وتمكن مجلس النواب الأمريكى، فى الشهر الماضى، من تمرير تشريع بشأن تشكيل لجنة التحقيق، ولكنالجمهوريون فى مجلس الشيوخ عرقلوا المصادقة على مشروع القانون، فلم يحصد الأصوات الـ60 الضرورية لتمريره.

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