وقالت، فى بيان، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "سبوتنيك" الروسية، إن حكومة الولايات المتحدة استولت على 33 صحيفة يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإيرانى، و3 مواقع تستخدمها كتائب حزب الله، لانتهاكها العقوبات الأمريكية.
خلافات أمريكا وإيران
فيما ذكرت قناة العالم الإيرانية، عبر موقع "تويتر" فى وقت سابق، أن السلطات الأمريكية تحجب مواقع قنوات العالم والمسيرة واللؤلؤة وفلسطين اليوم ونبأ والكوثر على الإنترنت".
ونشرت على المواقع المذكورة عقب حجبها رسالة تفيد بأن هذا النطاق تم الاستيلاء عليه من قبل حكومة الولايات المتحدة، بناء على مذكرة حجز، إنفاذا لقرار مكتب الصناعة والأمن ومكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تعلن الاستيلاء على 36 صحيفة إلكترونية تابعة لـ إيران وحزب الله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.