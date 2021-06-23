أمريكا تعلن الاستيلاء على 36 صحيفة إلكترونية تابعة لـ إيران وحزب الله

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة العدل الأمريكية الاستيلاء على 36 صحيفة إلكترونية يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإيرانى وكتائب حزب الله، لانتهاكها العقوبات التى قررتها الولايات المتحدة الأمريكية.





وقالت، فى بيان، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "سبوتنيك" الروسية، إن حكومة الولايات المتحدة استولت على 33 صحيفة يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإيرانى، و3 مواقع تستخدمها كتائب حزب الله، لانتهاكها العقوبات الأمريكية.

خلافات أمريكا وإيران

فيما ذكرت قناة العالم الإيرانية، عبر موقع "تويتر" فى وقت سابق، أن السلطات الأمريكية تحجب مواقع قنوات العالم والمسيرة واللؤلؤة وفلسطين اليوم ونبأ والكوثر على الإنترنت".

ونشرت على المواقع المذكورة عقب حجبها رسالة تفيد بأن هذا النطاق تم الاستيلاء عليه من قبل حكومة الولايات المتحدة، بناء على مذكرة حجز، إنفاذا لقرار مكتب الصناعة والأمن ومكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالى".