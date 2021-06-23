متاعب ديمبلي لا تنتهي.. جراحة جديدة للمرة الثالثة

استمرت متاعب عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة ومنتخب فرنسا مع الإصابات، الثلاثاء، بعد أن أعلن النادي الإسباني أنه سيحتاج لجراحة لعلاج مشكلة في الركبة أجبرته على الانسحاب من بطولة أوروبا لكرة القدم.

وخرج ديمبلي مصابا خلال تعادل فرنسا 1-1 مع المجر، السبت الماضي، بعد مشاركته بديلا لأحد زملائه وتعزيز هجوم فريقه بصورة واضحة.

وقال المنتخب الفرنسي، الاثنين، إن ديمبلي سيغيب لنهاية البطولة.

وذكر برشلونة أن اللاعب (24 عاما) أصيب في أربطة الركبة اليمنى وسيحتاج إلى تدخل جراحي.

وستكون هذه المرة الثالثة التي يخضع فيها ديمبلي لجراحة منذ انضمامه إلى برشلونة من بروسيا دورتموند في 2017 مقابل 105 مليون يورو إضافة إلى مكافآت أخرى.

وأصيب ديمبلي بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية في سبتمبر 2017 بعد أول مشاركة له أساسيا مع برشلونة ليغيب لأربعة أشهر تالية.

وتعرض للإصابة ذاتها في نوفمبر 2019 واضطر للخضوع لجراحة مرة أخرى ليبتعد عن المنافسات لنحو 9 أشهر.

وخلال 4 مواسم مع برشلونة شارك أساسيا في 54 مباراة فقط من 152 لعبها بالدوري الإسباني وتأتي أحدث إصابة في وقت صعب له ولناديه قبل عام واحد بالضبط على نهاية عقده مع الفريق الكتالوني.