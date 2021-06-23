وزير الخارجية الأمريكى يبدأ جولة أوروبية يستهلها بألمانيا

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى، أنه من المقرر أن يناقش المسؤولون الثلاثة سبل التعافى من جائحة كوفيد-19 ومعالجة أزمة المناخ ومواجهة التحديات التى تفرضها الصين وروسيا.
وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكى سيشارك فى مؤتمر برلين الثانى حول السلام والاستقرار فى ليبيا الذى يبدأ أعماله اليوم فى برلين بمشاركة العديد من الدول من بينها مصر.
وعقب زيارته إلى برلين يغادر وزير الخارجية الأمريكى إلى باريس وروما مع جدول أعمال مثقل، على أن ينهى جولته فى 29 يونيو فى مدينة ماتيرا الإيطالية بلقاء مع وزراء خارجية القوى العالمية الرئيسية الأعضاء فى مجموعة العشرين.
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