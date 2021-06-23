الصين تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت 24 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء انخفاضا من 25 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج وأنه لا توجد أي وفيات جديدة.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 21 مقارنة مع 27 قبل يوم.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين قد بلغ 91653 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.