زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل بيرو

جدة - نرمين السيد - وقال مركز المسح الجيولوجى الأمريكى، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، إن مركز الزلزال وقع على بعد 6.4 ميل (10.3 كيلومتر) من جنوب غرب منطقة "مالا" بإقليم "كانيت".. مشيرًا إلى أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 50 كيلومترا.

وشعر سكان العاصمة ليما بالهزة الأرضية وخرج العديد منهم من المنازل خوفًا من وقوع هزات ارتدادية أخرى.